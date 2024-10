A che ora Sinner-Etcheverry, ATP Shanghai: programma, ordine di gioco, tv, streaming,

Jannik Sinner affronterà Tomas Martin Etcheverry al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver liquidato il giapponese Taro Daniel all’esordio, il fuoriclasse altoatesino dovrà alzare l’asticella contro l’insidioso argentino, capace di regolare l’olandese Botic van de Zandschulp. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’insidoìioso sudamericano che cercherà il grande colpaccio.

Jannik Sinner ha vinto l’unico precedente disputato contro il 25enne, numero 27 del ranking ATP: il numero 1 del mondo si impose in tre set al secondo turno degli Australian Open 2023. In palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Carballes Baena.

L’appuntamento è per domenica 6 ottobre, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 06.30. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra Matteo Arnaldi e il russo Daniil Medvedev, poi a seguire toccherà al nostro portacolori, che sarà dunque impegnato nella primissima mattinata italiana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Etcheverry, secondo turno del Masters 1000 di Shanghai.

Il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus, su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 10.00 alle 0re 12.30. La sfida tra Sinner e Taro Daniel sarà trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-ETCHEVERRY, ATP SHANGHAI

Domenica 6 ottobre

Secondo match dalle ore 06.30 Jannik Sinner vs Tomas Martin Etcheverry

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 sul Campo Centrale, si giocherà Arnaldi-Medvedev. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-ETCHEVERRY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, Sky Sport Uno (canale 201, dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.