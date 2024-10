A che ora Sinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam 2024: programma, tv, streaming

Sabato 19 ottobre (non prima delle ore 20:00) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si incroceranno nella Finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita) e il vincitore intascherà ben 6 milioni di dollari. Una cifra astronomica, per un evento che anche per questo sta facendo tanto discutere. Tuttavia, i migliori due tennisti del pianeta si ritroveranno in un confronto che promette spettacolo.

Sinner si è imposto nella prima semifinale contro Novak Djokovic. Una partita equilibrata in cui Jannik, dopo aver dominato il primo parziale 6-2, ha dovuto fare i conti con la reazione d’orgoglio del serbo e con un calo di natura fisica. Tuttavia, pur non brillando particolarmente, Jannik è riuscito a prevalere con il punteggio di 6-2 6-7 6-4.

Nell’altro penultimo atto, Alcaraz ha avuto vita facile contro il connazionale Rafa Nadal. L’asso maiorchino ha fatto vedere i naturali limiti fisici che l’hanno costretto ad annunciare il ritiro al termine di questo 2024. Una resa comunque onorevole sul punteggio di 6-3 6-3. E così, dopo la Finale di Pechino, un altro scontro pur non ufficiale tra l’italiano e lo spagnolo.

La Finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz andrà in scena sabato 19 ottobre non prima delle 20.00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo (canale 26) e SuperTennis (canale 64), nonché su Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati. Diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN (quest’ultima in modalità gratuita dietro registrazione). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-ALCARAZ FINALE SIX KING SLAM 2024

Sabato 19 ottobre (Orari italiani)

Ore 18:30 Finale 3° posto: Novak Djokovic vs Rafa Nadal

Non prima delle ore 20:00 Finale 1° posto: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ FINALE SIX KINGS SLAM 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Cielo (canale 26), SuperTennis (canale 64) in chiaro, Sky Sport Tennis (203) per gli abbonati

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport