A che ora Musetti-Struff, ATP Parigi-Bercy 2024: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Domani, martedì 29 ottobre, il programma del Court 1 al Palais Omnisports di Parigi-Bercy si aprirà alle ore 11.00 con la sfida tra Lorenzo Musetti e Jan-Lennard Struff, valevole come primo turno dell’ultimo Masters 1000 stagionale. Un solo precedente ufficiale tra i due nel circuito, vinto dall’azzurro 7-6 6-1 due anni fa ai quarti in quel di Sofia.

Musetti, accreditato della testa di serie numero 16, è reduce da una settimana positiva in cui ha raggiunto la semifinale all’ATP 500 di Vienna battendo nel suo percorso il n.3 al mondo Alexander Zverev. Il giocatore toscano vuole trovare continuità e va a caccia di un bel risultato anche a Bercy per dimostrarsi stabilmente competitivo anche sul veloce indoor.

Il sorteggio si è rivelato sfavorevole per il carrarino classe 2002, che ha pescato subito una mina vagante del tabellone come il tedesco Struff (estremamente pericoloso, specialmente nei primi turni e su superfici rapide) per poi incrociare eventualmente al secondo turno uno tra il padrone di casa francese Arthur Fils ed il veterano croato Marin Cilic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Struff, primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-STRUFF ATP PARIGI-BERCY 2024

Martedì 29 ottobre

Ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Jan-Lennard Struff – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

