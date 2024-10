A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2024: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Thailandia 2024 valido per il Motomondiale avrà luogo nella giornata di domenica 27 ottobre. Sarà la quinta edizione iridata di un appuntamento che, per quanto giovane, ha dimostrato di avere il proprio perché. L’entusiasmo del pubblico locale è difatti notevole e genera un’atmosfera frizzante.

La pista di Buriram ha un lay-out dal disegno molto simile a quello di Spielberg, ma non è certo caratterizzata dagli stessi saliscendi dell’autodromo austriaco! Cionondimeno, qui lo spettacolo non manca, nonostante si tratti di un Tilkodromo. Le competizioni sono generalmente molto tirate e si risolvono in volata.

Lo scorso anno, in MotoGP, vinse Jorge Martin, che dominò la scena, in quanto l’iberico primeggiò anche nella Sprint. Le classi inferiori premiarono invece Fermin Aldeguer (Moto2) e David Alonso (Moto3). Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Giappone in TV. Come?

GP THAILANDIA 2024 MOTOGP IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Buriram. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento indocinese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Thailandia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO – GP THAILANDIA 2024

PALINSESTO DOMENICA 27 OTTOBRE

Ore 11.00, Gran Premio MOTO3, Differita

Ore 12.15, Gran Premio MOTO2, Differita

Ore 14.00, Gran Premio MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP THAILANDIA 2024

PALINSESTO DOMENICA 27 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 6.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 7.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 9.00, GRAN PREMIO MOTOGP