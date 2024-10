A che ora la F1 stasera, GP USA 2024: programma gara, tv, streaming

Stasera, alle ore 21.00 italiane, è prevista la partenza del Gran Premio degli Stati Uniti 2024, diciannovesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sul Circuit of the Americas di Austin per una gara che si preannuncia molto combattuta e incerta, con quattro piloti più o meno sullo stesso piano ed in lizza per la vittoria.

Grande attesa per il confronto ravvicinato tra i protagonisti della corsa al titolo iridato Lando Norris e Max Verstappen, separati da 54 punti nella classifica generale in favore dell’olandese dopo la vittoria nella Sprint di ieri. I due rivali occuperanno la prima fila della griglia, con Norris in pole position sulla sua McLaren davanti alla Red Bull numero 1.

Si profila un Gran Premio tutto all’attacco per la Ferrari, che proverà a far saltare il banco partendo dalla seconda fila dello schieramento con Carlos Sainz 3° e Charles Leclerc 4°. Le Rosse hanno dimostrato un ottimo passo e soprattutto una gestione delle gomme particolarmente efficace nella Sprint, quindi potrebbero avere le carte in regola per battere i primi due e salire sul gradino più alto del podio.

La gara di Austin verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la corsa in differita alle ore 22.30. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP USA F1 2024

Domenica 20 ottobre

Ore 21.00 Gara ad Austin (Texas) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Austin alle 22.30.