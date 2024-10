A che ora la F1 stasera, GP USA 2024: previste Sprint e Qualifiche. Programma, tv, streaming

Dopo tre settimane di sosta è tornato il Mondiale di Formula 1 2024. Il Circus affronta il trittico nel Continente americano che condurrà verso il finale della stagione: si comincia con il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, quindi Gran Premio del Messico e Gran Premio di San Paolo.

Ieri si è cominciato sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) con un appuntamento che ci darà risposte riguardo alla lotta al titolo. Max Verstappen rimane in testa, ma non vince da otto gare e ha 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc. Un Verstappen che ha mandato un segnale forte a tutti i rivali, piazzando la zampata nella sprint qualifyng e dando la sensazione di essere tornato grande, ma occhio alla Ferrari che è competitiva.

Il sabato del Gran Premio degli Stati Uniti si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) (solo per le qualifiche) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la diretta della Sprint Race, mentre le qualifiche saranno disponibili in differita alle 19.35 di sabato. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go in diretta e su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP USA 2024 F1

Sabato 19 ottobre

Ore 20.00 Sprint Race

Ore 0.00 Qualifiche

GP USA 2024 F1: COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) solo per le qualifiche, Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K, TV8 per la Sprint Race

Diretta streaming: Sky Go e NOW, tv8.it per la Sprint Race

Diretta live testuale: OA Sport

La differita delle qualifiche sarà disponibile in chiaro su TV8 alle 19.35 di domenica 20.