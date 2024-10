A che ora Darderi-Draper, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming

Luciano Darderi affronterà Jack Draper agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre, sarà il primo incontro sul Campo Centrale: si inizierà a giocare alle ore 13.30. Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver regolato il padrone di casa Dominic Thiem all’esordio sul cemento della capitale austriaca.

L’azzurro, numero 42 del mondo, incrocerà il quotato britannico, numero 18 del ranking ATP. Il nostro portacolori cercherà di sovvertire il pronostico della vigilia e di avere la meglio sul semifinalista degli US Open, reduce dal successo sul giapponese Kei Nishikori. In palio la qualificazione ai quarti di finale da giocare contro il vincente del confronto tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il ceco Tomas Machac.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Luciano Darderi-Jack Draper, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-DRAPER, ATP 500 VIENNA

Giovedì 24 ottobre

Ore 13.30 Luciano Darderi vs Jack Draper – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA DARDERI-DRAPER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.