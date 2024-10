A che ora Berrettini-Stricker, ATP Stoccolma 2024: programma, tv, streaming

Matteo Berrettini torna in campo domani contro Dominic Stricker in occasione degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma 2024. Il tennista azzurro, dopo aver vinto al primo turno il derby con Luciano Darderi, dovrà alzare l’asticella per continuare il suo percorso nella capitale svedese e avvicinarsi alla top30 del ranking mondiale.

Il 28enne romano vuole infatti essere testa di serie a Melbourne per gli Australian Open 2025, in modo da evitare i big nelle prime fasi degli Slam e facilitare il suo tentativo di risalita nelle classifiche ATP. Berrettini ha tutte le carte in regola per chiudere in crescendo questa stagione, potendo esaltarsi sui campi veloci indoor grazie ad uno stato di forma abbastanza incoraggiante.

Nessun precedente a livello ATP tra i due, con Stricker che sta facendo molta fatica a raccogliere buoni risultati dopo essere rientrato da un infortunio alla schiena che lo ha tenuto ai box per oltre sei mesi. Da non sottovalutare però il gioco brillante del mancino svizzero classe 2002, in grado di raggiungere l’88° posto del ranking mondiale prima del lungo stop.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Stricker, ottavo di finale dell’ATP 250 di Stoccolma 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-STRICKER ATP STOCCOLMA 2024

Mercoledì 16 ottobre

Terzo match dalle ore 12.00 Matteo Berrettini vs Dominic Stricker- Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, sul campo centrale, si disputeranno i match Goransson/Verbeek-Matos/Melo e (non prima delle 14.00) Wawrinka-Nakashima.

PROGRAMMA BERRETTINI-STRICKER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.