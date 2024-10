A che ora Berrettini-Popyrin, ATP Parigi-Bercy 2024: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Comincia domani, martedì 29 ottobre, il percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Si preannuncia un debutto di fuoco nel main draw del prestigioso torneo francese per il romano, chiamato ad una prestazione di alto profilo per tenere testa e provare a sconfiggere il quotato australiano Alexei Popyrin, numero 24 del ranking.

I precedenti sorridono all’azzurro, che si è imposto in entrambi gli scontri diretti andati in scena nel circuito maggiore: 6-4 6-4 6-7 7-6 ai sedicesimi degli US Open 2019 e 7-6 6-3 al primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2021. Popyrin però ha fatto grandi progressi rispetto a quegli anni, togliendosi delle soddisfazioni importanti tra cui il titolo 1000 ottenuto quest’estate a Montreal.

Berrettini è reduce da una settimana tutto sommato positiva, avendo raggiunto i quarti a Vienna con due successi non scontati contro Fucsovics e soprattutto Tiafoe. Il netto ko con Khachanov ha riacceso forse qualche campanello d’allarme, ma il finalista di Wimbledon 2021 ha la carte in regola per risollevarsi a Bercy e continuare la sua scalata verso la top30 della classifica mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Popyrin, primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-POPYRIN ATP PARIGI-BERCY 2024

Martedì 29 ottobre

2° match dalle ore 11.00 Matteo Berrettini vs Alexei Popyrin – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, sul Court 2, si disputerà il match Michelsen-Hurkacz.

PROGRAMMA BERRETTINI-POPYRIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.