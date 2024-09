Youth America’s Cup, Luna Rossa può sognare in grande nella nuova kermesse giovanile con al timone Marco Gradoni

Da martedì 17 a giovedì 26 settembre, parallelamente alla Louis Vuitton Cup, si disputerà a Barcellona la prima edizione della Youth America’s Cup. Si tratta di un evento riservato ad equipaggi composti da velisti under 25 che regateranno sugli AC40, un monotipo foiling già utilizzato dai team di Coppa America durante le regate preliminari andate in scena nel 2023.

Iscritte alla manifestazione ben dodici squadre, tra cui i sei sodalizi che hanno preso parte al round robin di Louis Vuitton Cup e altre sei formazioni invitate dagli organizzatori. Il format prevede una prima fase a gironi in cui le compagini verranno suddivise in due raggruppamenti (girone A con tutti i team della 37ma America’s Cup, girone B con le wild card), con in programma otto regate di flotta per ciascun gruppo.

Le prime tre classificate di ogni girone avanzeranno alla Semifinal Series, una fase in cui si terranno quattro regate di flotta che stabiliranno i due equipaggi qualificati per la finale, un singolo match race che metterà in palio la Youth America’s Cup 2024. Difficile immaginare alla vigilia i possibili valori in campo, ma Luna Rossa vorrà sicuramente giocarsi qualcosa di importante potendo contare al timone su un predestinato della vela mondiale come Marco Gradoni.

Il team italiano dovrà fronteggiare nel girone New Zealand, i britannici di Athena Pathway, Alinghi, American Magic (che schiera il giovane fenomeno Harry Melges IV) e Orient Express, mentre nell’altro girone vedremo in azione i padroni di casa spagnoli del Sail Team BCN, gli olandesi del Jajo Team DutchSail, i canadesi del Concord Pacific Racing, i tedeschi del Youth AC Team Germany, gli svedesi di Artemis e gli australiani dell’Andoo Team.