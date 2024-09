Youth America’s Cup, la Spagna si aggiudica la prima regata del gruppo B

Procede a rilento il programma della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata ad equipaggi under 25. Quest’oggi gli organizzatori sono riusciti a completare una sola delle quattro regate di flotta pianificate per il Gruppo B (quello dei team invitati) a causa del poco vento, che ha inoltre condizionato pesantemente lo svolgimento dell’unica prova disputata.

Purtroppo gli AC40 hanno fatto tanta fatica a rimanere sui foil, rendendo la regata sicuramente incerta ma poco spettacolare (le barche procedevano spesso e volentieri in modalità dislocante, a bassa velocità). Trovare un piccolo salto di vento e riuscire a riprendere il volo poteva infatti consentire ad un team di recuperare anche più di un chilometro di svantaggio in poco tempo.

Alla fine, dopo l’accorciamento della regata (da 6 a 4 lati), sono stati i padroni di casa spagnoli del Sail Team BNC ad aggiudicarsi il primo posto con un grande recupero nell’ultima poppa precedendo al traguardo i canadesi di Concord Pacific Racing e gli svedesi di Artemis. Quarta piazza per la Germania davanti agli australiani dell’Andoo Team, mentre la barca olandese non ha preso parte alla Race 1. Domani torneranno in acqua (meteo permettendo) gli equipaggi del Gruppo B per altre quattro regate di flotta.