Youth America’s Cup, calma piatta a Barcellona. Rimandate a domani le ultime regate dei gironi

Dopo due ore di attesa nella speranza di un miglioramento delle condizioni meteo, gli organizzatori hanno alzato bandiera bianca cancellando tutte le regate odierne della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti under 25. Troppo poco vento nel primo pomeriggio a Barcellona e nulla di fatto per i dodici team che avrebbero dovuto regatare oggi.

Il programma odierno prevedeva infatti lo svolgimento delle ultime regate di flotta (due per il gruppo B, quattro per l’A) della prima fase a gironi, che a questo punto si disputeranno nella giornata di domani. Slitta dunque di almeno 24 ore la Final Series, la seconda fase della competizione in cui andranno in scena quattro prove per stabilire le due squadre protagoniste del Match Race con in palio il trofeo.

Ricordiamo che superano la fase a gironi iniziale le prime tre classificate di ciascun raggruppamento, con Luna Rossa ormai ad un passo dall’obiettivo dopo aver raccolto sin qui 37 dei 40 punti a disposizione nel gruppo A riservato ai team di Louis Vuitton Cup. Domani le previsioni indicano un vento più sostenuto, da 11 a 14 nodi, che dovrebbe garantire il completamento di tutte le regate ancora in calendario.