Youth America’s Cup 2024 oggi in tv: programma 21 settembre, orari, streaming

Prosegue la prima fase a gironi della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani in corso di svolgimento a Barcellona e riservata a equipaggi composti da velisti under 25. Dopo i vari rinvii dei giorni scorsi causa meteo, quest’oggi sono previste quattro regate di flotta per il gruppo B (quello in cui figurano i 6 team invitati).

Ci sarà ancora da attendere dunque per il ritorno in acqua di Luna Rossa, che sta dominando il girone A con un vantaggio di 12 punti sulla seconda classificata American Magic dopo quattro prove. Molto più indietro l’altro raggruppamento, che ha completato sin qui una sola regata e vede i padroni di casa spagnoli del Sail Team BCN al comando.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata della Youth America’s Cup 2024. Tutte le regate di flotta odierne del gruppo B verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming sul canale Youtube America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO YOUTH AMERICA’S CUP OGGI

Sabato 21 settembre

Ore 14.00 Regate di flotta (gruppo B) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA YOUTH AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.