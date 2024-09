Youth America’s Cup 2024 oggi in tv: programma 17 settembre, orari Luna Rossa, streaming

Le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024 si fermano per un giorno (sul punteggio di 4-1 per Luna Rossa su American Magic e per Ineos Britannia su Alinghi), lasciando spazio al debutto della Youth America’s Cup. Comincia oggi nelle acque catalane la prima storica edizione della kermesse velistica giovanile riservata agli under 25, in cui l’Italia verrà rappresentata dal team Luna Rossa Prada Pirelli.

L’equipaggio azzurro scelto per le quattro regate di flotta odierne è composto da Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini (timonieri), Federico Colaninno e Rocco Falcone (trimmer). A differenza degli AC75 non è prevista la presenza dei ciclisti a bordo degli AC40 (monoscafi foiling One Design), imbarcazioni già utilizzate dalle squadre di questa 37ma Coppa America in occasione delle regate preliminari andate in scena un anno fa.

Nel day-1 della Youth America’s Cup vedremo in azione le sei formazioni del gruppo A, che racchiude di fatto tutti i team di Coppa America: Luna Rossa, New Zealand, i britannici di Athena Pathway, Alinghi, American Magic e Orient Express. Pianificate per la giornata di oggi quattro (delle otto totali) regate di flotta, ricordando che al termine di questa fase a gironi verranno promosse al turno successivo le prime tre classificate di ogni raggruppamento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata della Youth America’s Cup 2024. Tutte le regate di flotta odierne a Barcellona verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming sul canale Youtube America’s Cup, Sky Go, NOW.

CALENDARIO YOUTH AMERICA’S CUP OGGI

Martedì 17 settembre

Ore 14.00 Gruppo A, 4 regate di flotta

PROGRAMMA YOUTH AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.