WTA Pechino, Elise Mertens supera Elisabetta Cocciaretto in un match pieno di alti e bassi

Elise Mertens riesce a battere al termine di un’intensa battaglia Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3 in quasi due ore e tre quarti di gioco. Un match dai mille volti, con la belga che ha saputo rimontare da 0-4 nel primo set e si qualifica per il terzo turno del WTA 1000 di Pechino laddove affronterà Cristina Bucsa.

La partenza è travolgente per Cocciaretto che in una ventina di minuti si ritrova avanti 4-0: decisa, aggressiva, sempre in controllo degli scambi, raccoglie anche i tanti errori da parte di Mertens e riesce a strapparle per due volte la battuta. La partita però gira velocemente: la belga riesce ad annullare tre palle per lo 0-5 di cui due consecutive e mette a segno un contro-parziale di sei game a zero, con la marchigiana che perde la pazienza e commette sempre più gratititi. Il primo parziale termina per 6-4 nelle mani della testa di serie numero 24.

Incredibilmente nel secondo set si ripresenta quasi la stessa identica situazione del primo. L’azzurra scappa via sul 3-0 e sul 4-1 giocando un tennis tutto d’attacco, ma ancora viene messa piano piano nella ragnatela di Mertens che rimonta fino al 5-4 e si procura anche due match point: in questo caso la numero 55 del mondo si salva magistralmente con due accelerazioni di dritto dopo due scambi tutti in pressing, salendo stavolta sul 5-5. Si arriva quindi al tiebreak e la tennista italiana ha la forza di risalire da 2-5, di annullare un altro match point dopo uno scambio perdifiato sul 5-6 e di portare tutto il terzo conquistando il tiebreak per 8-6 con grande tenacia.

Nel terzo Mertens parte subito con il break di vantaggio ottenendolo nel primo gioco e pone grande attenzione nei suoi turni di battuta: aumenta la solidità e la consistenza e Cocciaretto non riesce a rientrare, cedendo il set per 6-3, subendo un altro break nel nono gioco.