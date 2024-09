WTA Monastir, fuori Burel e Parry, sorride Sorribes Tormo

Decisi i primi due quarti di finale del torneo WTA di Monastir, in Tunisia. E, tra le quattro giocatrici in lizza per il titolo, non ci sono teste di serie, confermando l’imprevedibilità di questa parte di stagione.

La Francia piange per aver perso in un colpo solo le sue due giocatrici migliori del seeding, Clara Burel e Diane Parry. La prima ha giocato una sfida imprevedibile contro la slovacca Rebecca Sramkova, che ha saputo tenere botta e prendersi uno scalpo importante, recuperando da sotto 4-1 nel primo set e finendo sotto di un break per tre volte nel secondo. Sicuramente non depongono a favore di Burel i 9 doppi falli, il 14/43 con la seconda e le 16 palle break concesse. Ad affrontare l’esteuropea sarà Sara Sorribes Tormo, che ha avuto la meglio sulla croata Jana Fett in rimonta.

Sorprende ancora di più il ko di Parry contro l’ucraina Yulia Starodubtsteva, ventiquattrenne che in questa stagione si è presa la qualificazione in tutti i tornei dello Slam e giocando un partita di gran sacrificio, annullando dodici delle tredici palle break concesse. Per lei una partita tra tenniste inattese con la britannica Sonay Kartal, che ha avuto vita facile con Mai Hontama

WTA MONASTIR, RISULTATI 11 SETTEMBRE

S. Kartal b. M. Hontama 6-2 6-2

S. Sorribes Tormo b. J. Fett 5-7 6-3 6-4

Y. Starodubtseva b. D. Parry 6-4 6-4

R. Sramkova b. C. Burel 7-6 7-5