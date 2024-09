WTA Guadalajara 2024, risultati 14 settembre: la finale sarà tra Magdalena Frech ed Olivia Gadecki

Si sono disputate le semifinali dei Guadalajara Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 ormai privo di tenniste italiane: l’ultimo atto, in programma nella prossima notte italiana, vedrà opposte la polacca Magdalena Frech e l’australiana Olivia Gadecki.

Nella parte alta del tabellone la polacca Magdalena Frech, numero 5 del seeding, piega la transalpina Caroline Garcia, testa di serie numero 4, con lo score di 7-6 (4) 7-5 dopo due ore ed otto minuti. Nella prima partita la francese centra il break nel secondo gioco ed allunga sul 3-0 non pesante, annullando poi due occasioni per il controbreak nel quinto game. Nel nono gioco la francese manca due set point ed ai vantaggi cede la battuta all’avversaria. Si va al tiebreak e Garcia scappa sul 3-0, ma Frech infila 5 punti e ribalta la situazione sul 5-3. La polacca tiene gli ultimi due servizi e chiude sul 7-6 (4) dopo 75′. Nel secondo parziale la transalpina vola subito sul 3-0 pesante, ma Frech impatta sul 3-3. Scambio di break tra settimo ed ottavo gioco, poi lo strappo decisivo lo opera la polacca, che nel dodicesimo gioco toglie la battuta a trenta all’avversaria e va a vincere sul 7-5 dopo 53′. Le statistiche indicano come a fare la differenza sia la resa con la seconda di servizio, con la quale Frech ottiene il 44% dei punti contro il deficitario 23% di Garcia.

Nella parte bassa del main draw la qualificata australiana Olivia Gadecki liquida la colombiana Camila Osorio con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi l’australiana allunga con il break a trenta nel sesto game ed infine chiude i conti con lo strappo nell’ottavo gioco che al terzo set point le consegna il 6-2 in 29′. Nella seconda frazione l’oceanica scappa sul 3-0 non pesante, ma nel settimo game subisce il controbreak. Nell’ottavo gioco Gadecki toglie ancora il servizio alla colombiana e nel nono deve annullare due break point prima di chiudere i conti sul 6-3 in 51′. L’australiana cancella 4 delle 5 palle break concesse e ne converte 4 delle 12 avute a disposizione, portando a casa, nel complesso, 60 punti contro i 46 dell’avversaria.