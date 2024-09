WTA Guadalajara 2024: Lucrezia Stefanini vola, rischia, poi batte Ana Sofia Sanchez e va al secondo turno

Brividi a volontà sul Grandstand, teatro del primo turno del WTA 500 di Guadalajara tra Lucrezia Stefanini e Ana Sofia Sanchez. La toscana, infatti, prima fa quel che vuole della messicana, poi va in blackout, quindi si riprende e vince per 6-0 3-6 6-2, guadagnando il secondo turno e anche punti importanti in classifica WTA, che le permettono di riavvicinare le prime 150. Ora però arriva una questione decisamente più complicata: la ceca Marie Bouzkova.

Il primo set è emblematico per la sua partenza: 12 punti a 1 e la sensazione che Stefanini possa semplicemente fare ciò che vuole, soprattutto negli angoli e con il rovescio. Sanchez qualche iniziativa estemporanea la tira fuori, ma sono poche rispetto alle occasioni in cui, anche per disabitudine a giocare a livelli più alti, perde anche in modo banale i colpi. Il 6-0 arriva così, e senza discussioni.

Altrettanto senza reali problemi parte il secondo parziale, nel quale il canovaccio del primo si ripete almeno fino al 3-0 (pur se con qualche difficoltà da parte dell’italiana). Stavolta però Sanchez reagisce e, in maniera quasi imprevedibile, riesce a conquistarsi il controbreak. Proprio quando l’azzurra ha la chance di riprenderselo la pioggia giunge in terra messicana, costringendo alla sospensione. Al ritorno in campo non solo il 4-2 non arriva, ma continua la sequenza di sei giochi consecutivi a favore di Sanchez, che riesce così a guadagnarsi il set per 6-3.

Fortunatamente, Stefanini si riprende in maniera veloce, riuscendo a mettere insieme, dopo l’1-0 per la sua avversaria, una nuova serie importante, di 16 punti a 2, stavolta decisiva. E dopo una fatica più elevata delle previsioni, quel secondo turno che, visto il sorteggio, era sperato diventa realtà.

Pur sull’ottovolante di emozioni forti, in qualche modo l’italiana riesce a sfruttare la debolezza della seconda dell’avversaria: è vero che tutte e due vincono 11 punti con questo colpo, ma nel caso di Stefanini è 11/17, in quello di Sanchez 11/32. E fa molta differenza.