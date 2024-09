WTA Guadalajara 2024: Lucrezia Stefanini qualificata per il tabellone principale. E avrà un’occasione d’oro

Mentre il mondo del tennis volgeva il proprio sguardo verso New York, qualcosa stava succedendo anche a Guadalajara, in Messico, dove sono terminate le qualificazioni del WTA 500 locale (un torneo che nelle sue prime edizioni era stato 1000).

In gara con wild card anche un’italiana, Lucrezia Stefanini, che è riuscita a centrare l’obiettivo dell’ingresso nel tabellone principale. In buona sostanza, ha sfruttato con grande successo a partire dal primo turno l’opportunità che gli è stata concessa. Un esordio nel quale ha sconfitto la russa Valeria Savinykh, ormai molto lontana dai migliori anni (mai salita oltre il 99° posto, ad ogni modo), per 6-1 6-1.

Importante, invece, il successo sull’americana Sachia Vickery, giocatrice con un discreto talento che però non ha mai saputo portare nelle parti alte della classifica (salvo un colpo a Indian Wells su Garbine Muguruza, rimasto isolato, nel 2018). Nella fattispecie, 7-5 2-6 6-3 e pass per il main draw ottenuto. La giocatrice della Florida è poi comunque entrata da lucky loser.

Ma non è finita qui, perché per la toscana potrebbe aprirsi un’occasione d’oro per racimolare qualche punto e dare alla propria classifica un aspetto migliore dell’attuale numero 178. Per lei, infatti, accoppiamento davvero fortunato con la messicana Ana Sofia Sanchez, trentenne numero 285 del mondo che ha sempre vissuto la propria carriera nel circuito ITF con due vittorie in tornei W25 e dodici in tornei W10/15. Le due sono state compagne di doppio in rare occasioni del passato, ma mai si sono confrontate tra di loro in singolare.