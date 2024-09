WEC, Cadillac firma al Fuji la prima pole beffando Toyota. 7° posto per Antonio Fuoco su Ferrari

Cadillac firma la pole position per la prima volta nel FIA World Endurance Championship nelle qualifiche della 6h del Fuji 2024. Alex Lynn festeggia con gli americani dopo una bellissima lotta contro le due Toyota, apparentemente superiori alla concorrenza nella decisiva Q2.

Il campione in carica dell’European Le Mans Series ha avuto la meglio nei confronti della Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa, sconfitto per 41 millesimi. BMW scatterà dal terzo posto con Dries Vanthoor (n. 15), perfetto nel proprio ultimo tentativo a scavalcare la Toyota n. 7 di Kamui Kobayashi.

I giapponesi hanno quindi ottenuto la seconda e la quarta piazza davanti ai propri tifosi, le due auto di casa hanno comunque avuto la meglio nei confronti dei diretti rivali per il titolo. La Porsche n. 6 di Kevin Estre scatterà infatti dalla quinta posizione davanti all’Alpine n. 36 di Charles Milesi ed alla Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco.

Sono riusciti ad agguantare la Top10 anche la Posche ufficiale n. 5 e la Lamborghini n. 63, finalmente tra i migliori con l’ottimo Daniil Kvyat che ha beffato la Porsche privata n. 99 Proton Competition.

Il sabato del Fuji non ha sorriso, invece, alle due Peugeot, alle due Porsche Hertz JOTA e soprattutto alla Ferrari n. 51 ed alla 499P n. 83 AF Corse. Antonio Giovinazzi e Robert Kubica non hanno saputo inserirsi nella parte più importante della qualifica classificandosi rispettivamente in 12ma e 13ma piazza.

Prima volta per Cadillac così come per VISTA AF Corse Ferrari in LMGT3. La Rossa n. 55 ha infatti fatto la differenza nella seconda classe in pista, François Heriau ha regalato la prima pole nel Mondiale al marchio italiano che nel finale ha saputo scavalcare la Corvette n. 81 TF Sport.

12° tempo, invece, per la BMW M4 GT3 n. 46 Team WRT di Ahmad Al Harthy, impegnato nel FIA WEC 2024 insieme a Valentino Rossi/Maxime Martin. Da segnalare tra le GT anche il 14° posto per Pure Rxcing Porsche n. 92, vettura leader del campionato con un ampio scarto sulla concorrenza a sole due prove dal termine.

Domani la 6h del Fuji per quanto riguarda il Mondiale Endurance, indetta a partire dalle 4.00 di mattina italiane ed accessibile su Discovery+, Eurosport, Sky Sport Arena, NOW e Sky GO.

CLASSIFICA QUALIFICHE 6H FUJI (TOP10 HYPERCAR)

2 PIT Hypercar 1 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 6 21.970 21.899 27.503 27.484 39.542 39.518 1:29.015 1:28.901 315.79 0

8 FIN Hypercar 2 Toyota Gazoo Racing HIRAKAWA, Ryo Toyota GR010 – Hybrid 7 0.041 0.041 27.929 21.970 36.484 27.548 56.641 39.424 2:01.054 1:28.942 315.79 1

15 PIT Hypercar 3 BMW M Team WRT VANTHOOR, Dries BMW M HYBRID V8 6 0.158 0.117 21.853 21.853 27.750 27.750 39.456 39.386 1:29.059 1:29.059 315.79 0

7 PIT Hypercar 4 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 – Hybrid 6 0.164 0.006 24.303 21.929 31.162 27.544 52.398 39.287 1:47.863 1:29.065 314.87 1

6 PIT Hypercar 5 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 7 0.251 0.087 21.903 21.882 27.802 27.765 39.741 39.249 1:29.446 1:29.152 313.95 0

35 FIN Hypercar 6 Alpine Endurance Team MILESI, Charles Alpine A424 6 0.253 0.002 31.018 21.871 32.945 27.756 50.144 39.527 1:54.107 1:29.154 313.95 1

50 FIN Hypercar 7 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 7 0.295 0.042 21.822 21.822 28.032 27.940 50.578 39.326 1:40.432 1:29.196 314.87 1

5 PIT Hypercar 8 Porsche Penske Motorsport CAMPBELL, Matt Porsche 963 7 0.322 0.027 21.814 21.814 27.735 27.735 39.674 39.508 1:29.223 1:29.223 315.79 0

63 PIT Hypercar 9 Lamborghini Iron Lynx KVYAT, Daniil Lamborghini SC63 6 0.681 0.359 22.004 21.927 28.000 27.990 39.666 39.665 1:29.670 1:29.582 317.65 0

99 FIN Hypercar 10 Proton Competition ANDLAUER, Julien Porsche 963 7 0.688 0.007 21.987 21.970 27.739 27.719 49.014 39.777 1:38.740 1:29.589 314.87 1