Vuelta a España 2024, Urko Berrade: “Una giornata incredibile, magari con questa vittoria mi rinnovano il contratto”

Una giornata che vale una carriera. Urko Berrade si regala un’incredibile vittoria nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2024. Un capolavoro quello dello spagnolo, un colpo da vero finisseur per arrivare tutto solo all’arrivo di Maestu-Parque Natural de Izki dopo essere stato in fuga tutto il giorno. Per la Equipo Kern Pharma è la terza vittoria in questa Vuelta, un risultato clamoroso per una squadra che non era mai riuscita a centrare un successo nella corsa di casa.

Queste le prime parole di Berrade, che aveva segnato questa tappa per lui molto speciale: “Era la tappa di casa, era presente tutta la mia famiglia ed era una delle ultime occasioni per me in questa Vuelta. Sempre complicato vincere una tappa, ma oggi è stato veramente incredibile”.

Sull’ottimo lavoro svolto nel finale dalla Kern Pharma: “La superiorità della squadra nel finale ci ha permesso di muoverci in una determinata maniera. Avevamo più opzioni e sull’ultimo strappo sono riuscito a trovare lo spunto giusto. Ho continuato a pensare poi solo al traguardo e quando ho passato la linea è scoppiata la magia e non potevo crederci”.

Sui risultati incredibile della formazione spagnola, con cui Berrade (è ancora senza contratto) spera ora di restare: “La squadra si è mossa alla grande fin dall’inizio di questa Vuelta. Abbiamo lavorato benissimo e non è solo fortuna. Ci siamo mossi benissimo. Magari con questa vittoria ho una speranza in più di rinnovare il contratto (ride)”.