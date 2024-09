Vuelta a España 2024, tappa di oggi (7 settembre): percorso, orari, tv. La giornata decisiva per la generale

Momento decisivo per la Vuelta a España 2024: siamo giunti alla ventesima e penultima tappa, l’ultima in linea di questa edizione della corsa iberica. Tantissime le salite da affrontare, ci sarà da divertirsi con in palio la classifica generale. Andiamo a scoprire questa frazione con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Sarà una delle tappe più dure dell’intera Vuelta: si parte da Villarcayo per arrivare a Picón Blanco dopo 172 chilometri e oltre 5000 metri di dislivello. In tutto ci saranno sette gran premi della montagna, il primo da affrontare sarà Las Estacas de Trueba dopo poco più di 30 km (9.2 km al 3.1%). Discesa e si salirà subito verso Puerto de la Braguía (5.8 km al 5.9%). Nuovamente breve discesa per affrontare il seconda categoria dell’Alto del Caracol (10.8 km al 5.4%). Ancora discesa e in rapida successione i corridori dovranno scalare il prima categoria del Portillo de Lunada (14 km al 6.1%) e il seconda categoria di Portillo de la Sia (7.2 km al 6.1%). Si chiuderà con due salite di prima categoria: Puerto de los Tornos (11.3 km al 6%) e il Picón Blanco a chiudere (7.9 km al 9.1% e picchi al 17/18%).

ALTIMETRIA

FAVORITI

Primoz Roglic con il colpaccio di ieri ha praticamente ipotecato il successo in classifica generale: oggi per lo sloveno sarà semplice gestione, ma potrebbe anche provare a mettere a segno l’ennesima perla di queste tre settimane, a suggellare l’impresa finale. Sarà spettacolo invece per quanto riguarda il podio con Enric Mas, Ben O’Connor e Richard Carapaz a sfidarsi per due posizioni (occhio anche alla cronometro di domani). Per il successo di tappa chance ovviamente anche per la fuga con i soliti noti Marc Soler, Max Poole e Mauro Schmid.

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

20a tappa – Sabato 7 settembre



Villarcayo-Picón Blanco (172 km)

Orario partenza ufficiale: 13.06

Orario arrivo stimato: 17.17

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 12.30

Diretta live testuale: OA Sport