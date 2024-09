Vuelta a España 2024, tappa di oggi (1° settembre): percorso, orari, tv. Roglic all’assalto di O’Connor

Va a chiudersi anche la seconda settimana della Vuelta a España 2024. In scena oggi la quindicesima frazione, arrivo in salita importante che può rivoluzionare la classifica generale. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Si partirà da Infiesto per giungere a Valgrande-Pajares Cuitu Negru dopo 140 km e poco meno di 4000 metri di dislivello. Saranno in tutto tre le salite da affrontare, con la distinzione che l’Alto de la Coladiella verrà affrontato in due circostanze: la prima salita sarà proprio questa di prima categoria lunga 6.5 km all’8% e intervallata in mezzo dal terza categoria dell’Alto de Santo Emiliano (5.6 km al 4.9% di pendenza media). A fare la differenza sarà però la salita finale, ossia il Cuitu Negru: saranno ben 18.9 km al 7.1% e ultimi tre chilometri terrificanti sempre sopra l’11%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Sarà scontro diretto per la classifica generale. Primoz Roglic va a caccia della Maglia Rossa: lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe deve recuperare 1’21” ad un Ben O’Connor che appare in netta difficoltà e sta correndo nettamente sulla difensiva. Proveranno a giocarsi il successo di tappa e le chance di podio anche gli spagnoli Enric Mas e Mikel Landa.

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

15a tappa – Domenica 1 settembre