Vuelta a España 2024, Primoz Roglic: “Siamo vicini al traguardo, ma dovrò ancora dare tutto sulla strada”

Primoz Roglic ha ormai messo le sue mani sulla conquista della Vuelta a España 2024. Lo sloveno ha gestito perfettamente nella ventesima tappa, quella regina di questa edizione della corsa spagnola. Il capitano della Red Bull Bora ha controllato i suoi rivali, chiudendo al terzo posto a dieci secondi dal vincitore Eddie Dunbar.

Una situazione in classifica decisamente al sicuro per Roglic. Infatti lo sloveno si presenta alla cronometro di Madrid con addirittura oltre due minuti di vantaggio su Ben O’Connor ed Enric Mas. Un distacco decisamente rassicurante per una vittoria a cui manca solo l’ufficialità.

Una giornata molto difficile per la Red Bull Bora, con anche i problemi di salute di alcuni membri dello staff e anche di altri corridori: “La squadra oggi non era al meglio, ma nonostante questo tutti hanno fatto del loro meglio e hanno dato tutto quello che avevano. Fortunatamente io sto abbastanza bene, quindi per me è stata una giornata positiva. Abbiamo lavorato tanto in queste tre settimane e io ora devo concludere il lavoro. Aspettiamo”.

Il trionfo è vicino per Roglic e manca solo la cronometro di Madrid: “Siamo un giorno più vicini al traguardo, stiamo andando nella giusta direzione ma domani è una tappa decisiva per la classifica. Dico sempre di non essere uno specialista delle cronometro, quindi dovrò dare tutto sulla strada”