Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 1° settembre: orari inizio e fine, programma, streaming

La Vuelta a España 2024 vivrà oggi una tappa fondamentale per la corsa spagnola. Una giornata che può rivoluzionare ulteriormente una classifica generale. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, l’altimetria, i favoriti e il programma della tappa odierna.

PERCORSO QUINDICESIMA TAPPA

Si partirà da Infiesto per arrivare a Valgrande-Pajares Cuitu Negru dopo 140 km e un dislivello di poco meno di 4000 metri. In totale ci saranno tre salite da affrontare, con la particolarità che l’Alto de la Coladiella sarà scalato due volte: la prima ascesa sarà proprio questa di prima categoria, lunga 6.5 km con una pendenza dell’8%, seguita dal terza categoria dell’Alto de Santo Emiliano (5.6 km con una pendenza media del 4.9%). Tuttavia, la differenza maggiore la farà l’ultima salita, il Cuitu Negru: un’ascesa di ben 18.9 km con una pendenza del 7.1% e ultimi tre chilometri durissimi, sempre oltre l’11%.

ALTIMETRIA QUINDICESIMA TAPPA

FAVORITI QUINDICESIMA TAPPA

La Vuelta si sta confermano totalmente imprevedibile e anche ieri in una tappa per scalatori alla fine c’è stata una volata tra Groves e Van Aert. Sicuramente l’ultima salita potrebbe finalmente scatenare i candidati alla Maglia Rossa, con Primoz Roglic pronto a prendersi la scena. Attenzione agli spagnoli e poi da capire come si comporterà Ben O’Connor.

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

15a tappa – Domenica 1 settembre

Infiesto-Valgrande-Pajares. Cuitu Negru Orario partenza ufficiale: 13.51 Orario arrivo stimato: 17.20

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport