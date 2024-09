Vuelta a España 2024, la tappa di domani Vitoria-Gasteiz-Maestu-Parque Natural de Izki: percorso, altimetria, orari, tv

Ci avviciniamo alla parte finale di questa 79a edizione della Vuelta a España: la frazione di oggi, così come quella di domani, sulla carta non dovrebbero essere determinanti per la classifica generale, ma ogni insidia e ogni difficoltà altimetrica potrebbe essere quella decisiva ai fini della graduatoria.

PERCORSO

Sarà una tappa lunga e impegnativa: 179.3 chilometri da Vitoria-Gasteiz a Maestu-Parque Natural de Izki con 2700 metri di dislivello. Prima parte che sarà prevalentemente pianeggiante eccetto qualche sali e scendi prima di salire verso l’Alto de Rivas de Tereso (11.1 km al 3.4%). Discesa e un tratto ancora di pianura prima di salire al tosto Puerto Herrera di prima categoria: 5.6 km all’8.3% e picchi al 14%, poi ancora qualche mangia e bevi prima del traguardo finale.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

18a tappa – Giovedì 5 settembre

Vitoria-Gasteiz-Maestu-Parque Natural de Izki (179.3 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.19

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport