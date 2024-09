Vuelta a España 2024, la tappa di domani Logroño-Alto de Moncalvillo: percorso, altimetria, orari, tv

La Vuelta a España 2024 arriva alle ultime due frazioni decisive: tra venerdì e sabato ci sarà tantissima salita e i valori usciranno allo scoperto. Ben O’Connor conserva appena cinque secondi di vantaggio su Primoz Roglic e anche Enric Mas sta pedalando bene: tra questi tre verosimilmente uscirà il vincitore finale.

PERCORSO

Sarà una tappa discretamente lunga, ma decisamente esplosiva soprattutto per le caratteristiche del finale. Si partirà da Logroño per arrivare all’Alto de Moncalvillo dopo 173.2 chilometri e 2600 metri di dislivello. Prima parte che sarà praticamente tutta in pianura o in falsopiano leggermente a salire, prima del GPM di terza categoria del Puerto de Pradilla posto a metà percorso (5.2 km al 4.8%). Seconda parte che sarà tutta a favore fino al traguardo volante di Ventosa dal quale comincerà la salita finale dell’Alto de Moncalvillo: 8.6 km all’8.9% e picchi al 16%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

19a tappa – Venerdì 6 settembre



Logroño-Alto de Moncalvillo (173.2 km)

Orario partenza ufficiale: 13.29

Orario arrivo stimato: 17.19

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport