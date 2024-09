Vuelta a España 2024, la tappa di domani Arnuero-Santander: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo l’ascesa odierna a Lagos de Covadonga che potrebbe lasciare grandi strascichi sulla classifica generale, domani la frazione sarà decisamente più abbordabile, con i velocisti che potrebbero tornare ad essere protagonisti in questa Vuelta a España 2024.

PERCORSO

Si partirà da Arnuero per arrivare a Santander dopo 141.5 chilometri e quasi 2500 metri di dislivello. Le asperità saranno piuttosto lontane dal traguardo e sono concentrate nella parte centrale del percorso: prima si affronterà l’Alto de la Estranguad di seconda categoria (5.5 km all’8.7%) che sarà immediatamente seguito da un altro seconda categoria, l’Alto del Caracol (7.2 km al 6.2%). Dai 70 km dalla conclusione sarà praticamente tutta discesa e pianura con il traguardo volante di Arce e l’avvicinamento a un probabile arrivo in volata.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

17a tappa – Mercoledì 4 settembre

Arnuero-Santander (141.5 km)

Orario partenza ufficiale: 14.18

Orario arrivo stimato: 17.22

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport