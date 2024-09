Vuelta a España 2024, Kaden Groves: “È stata una giornata dura, vincere la terza tappa è speciale”

Terza vittoria personale e maglia verde ipotecata per Kaden Groves alla Vuelta a España 2024. In un finale molto concitato l’australiano è riuscito ad imporsi nella diciassettesima tappa con arrivo in quel di Santander.

Gran colpo del velocista dell’Alpecin-Deceuninck che è riuscito a destreggiarsi al meglio negli ultimi 300 metri, nonostante gli attacchi dei finissuer e la pioggia scesa copiosa sulla corsa.

Le parole dell’australiano al traguardo: “È stata una giornata dura, iniziata asciutta e poi finita sotto la pioggia che ha reso il finale un po’ pericoloso. La mia squadra è stata veramente forte e fortunatamente è stata una buona giornata. I miei compagni hanno lavorato per controllare la fuga insieme a Equipo Kern Pharma e dsm-firmenich, ma non è stato affatto facile, li abbiamo ripresi sono negli ultimissimi chilometri”.

E aggiunge, sul finale confusionario: “Non era così inaspettato a dire la verità ci sono state davvero poche tappe per velocisti in questa corsa e il resto sono con parecchie montagne, quindi i corridori completi devono assolutamente provarci in giornate come quella di oggi. Era l’unica mia possibilità in questa corsa e quindi ero super motivato con la squadra che ha fatto un così ottimo lavoro fin dall’inizio. Riuscire a ripetere la combinazione perfetta con la vittoria numero tre è qualcosa di speciale”.