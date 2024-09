Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: possibile la fuga, Narvaez può provarci

Altra giornata potenzialmente interlocutoria alla Vuelta a España. La diciottesima tappa promette di poter essere una bella occasione per i cacciatori di tappe; la Vitoria-Gasteiz – Maestu-Parque Natural de Izki di 179,5 chilometri non ha praticamente un metro di pianura, con due GPM anche non troppo facili, con soprattutto il secondo, il Puerto de Herrera (5,6 km all’8,3%), che potrebbe significare molto per l’economia della tappa.

Potrebbe provarci tranquillamente Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers); l’ecuadoriano ci ha provato molto spesso durante la seconda settimana e, dopo aver ricaricato un po’ le batterie, potrebbe provarci nuovamente per prendersi un successo che apparrebbe meritato per quanto fatto fino ad ora.

Ieri sono apparsi molto attivi nel finale Mauro Schmid (Jayco-AlUla) e Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), segno di una gamba che potrebbe essere ottimale per provarci oggi. Possibili tentativi anche per Attila Valter (Visma | Lease a Bike) e Max Poole (dsm firmenich-PostNL), mentre scalatori più puri come Guillaume Martin (Cofidis), George Bennett (Israel-Premier Tech), Filippo Zana (Jayco-AlUla), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) e Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan) potrebbero avere spazio.

VUELTA A ESPAÑA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DICIOTTESIMA TAPPA

***** Jhonatan Narváez

**** Mauro Schmid, Brandon McNulty

*** Carlos Canal, Isaac Del Toro, Attila Valter, Max Poole, Guillaume Martin

** Victor Campenaerts, Stefan Küng, Quinten Hermans, Filippo Zana, Marco Frigo

* Filippo Baroncini, Oier Lazkano, Lorenzo Fortunato, Pablo Castrillo