Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: possibile arrivo allo sprint, senza Van Aert ci provano in tanti

Dopo il Lagos de Covadonga, la Vuelta a España 2024 vivrà due giorni interlocutori. La frazione da Arnuero a Santander darà un po’ di respiro agli uomini di classifica: due GPM di seconda categoria a metà del percorso, ma gli ultimi 50 chilometri sono praticamente pianeggianti, permettendo così ai velocisti presenti di giocarsi il successo.

Con Wout Van Aert fuori gioco, Kaden Groves diventa il favorito principale. L’australiano della Alpecin-Deceuninck era apparso come l’unico capace di mettere costantemente i bastoni tra le ruote al belga durante la Vuelta e senza di lui diventa il favorito principale. Con lui potrà trovare spazio Pavel Bittner (dsm firmenich-PostNL), una delle sorprese della corsa.

Occasione anche per Corbin Strong (Israel-Premier Tech), che ha solo due podi a suo favore in queste due settimane, ma la condizione sembra essere buona. Occhio di riguardo per Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), autore di numerosi piazzamenti durante la corsa, e a Mathias Vacek (Lidl-Trek). In caso di fuga, ci attendiamo gente come Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers) e Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) assai attivi.

VUELTA A ESPAÑA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA

***** Kaden Groves

**** Pavel Bittner, Corbin Strong

*** Pau Miquel, Mathias Vacek

** Filippo Baroncini, Carlos Canal, Stefan Küng, Arne Marit, Jhonatan Narvaez

* Kasper Asgreen, Victor Campenaerts, Quentin Pacher, Mauro Schmid