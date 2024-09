Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: il Cuitu Negru fa paura, i capitani a darsi battaglia

La seconda settimana della Vuelta a España si chiude col botto. Si arriva sul durissimo Cuitu Negru dopo 140 chilometri, con gli ultimi tre chilometri davvero terrificanti con le sue pendenze davvero dure. Ma prima ci saranno altre salite, l’Alto de Santo Emiliano e l’Alto de la Coladiella (da scalare due volte) che induriranno le gambe.

Sarà l’occasione per poter vedere nuovamente all’attacco Primoz Roglic? Forse. In effetti è apparso come il più in forma quando la strada sale, ma c’è da dire che gli ultimi chilometri non sembrano adattissimi alle sue caratteristiche, apparendo forse più affini a degli scalatori puri. Come Enric Mas (Movistar) e soprattutto Mikel Landa (Soudal-Quick Step) che sembra ancora averne dopo l’ottimo Tour de France di luglio.

Possibile vedere all’attacco anche Richard Carapaz, che non è lontano dal podio (soli 12” da Mas), mentre Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), più scalatore puro, dovrà lavorare per Ben O’Connor. Occasione per rivedere in avanti David Gaudu e Sepp Kuss, mentre Adam Yates, lontano oltre cinque minuti dalla maglia roja, potrebbe avere campo libero.. In casa Italia, Lorenzo Fortunato potrebbe agire indisturbato se dovesse resistere sull’ultima salita.

VUELTA A ESPAÑA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA QUINDICESIMA TAPPA

***** Mikel Landa

**** Primoz Roglic, Enric Mas

*** Richard Carapaz, Carlos Rodriguez, Adam Yates, David Gaudu

** Felix Gall, Ben O’Connor, Sepp Kuss, Carlos Rodriguez, Eddie Dunbar

* George Bennett, Mattias Skjelmose, Lorenzo Fortunato, Michael Woods, Jack Haig