Vuelta a España 2024, Eddie Dunbar: “Ho sempre immaginato di vincere in cima ad una salita”

Due vittorie nel giro di pochi giorni: Vuelta a España 2024 da incorniciare per Eddie Dunbar. Dopo un trionfo in fuga a Campus Tecnológico Cortizo Padron nell’undicesima frazione, l’irlandese della Jayco AlUla si è ripetuto arrivando a braccia alzate nell’ultima tappa in linea in vetta al Picon Blanco.

Questa volta il successo è arrivato dal gruppo, anticipando i tempi e andando a sopravanzare tutti i big a partire da Enric Mas e Primoz Roglic, una vittoria dunque che è sicuramente più di qualità, come sottolinea lo scalatore irlandese dopo il traguardo.

Le sue parole: “Questa vittoria ha un sapore decisamente più dolce. Ho detto a qualche persona dopo la vittoria di tappa della scorsa settimana che non era mai stato il modo in cui immaginavo di vincere una tappa di un Grande Giro, ho sempre immaginato di vincere in cima a una salita. Oggi mi sono sentito bene nella seconda parte. Ho semplicemente creduto in me stesso su quella salita. Ho gestito il ritmo molto bene. Conoscevo questa salita da qualche anno, l’avevamo fatta alla Vuelta a Burgos 2020. Ho affrontato le parti ripide abbastanza forte e ho pedalato sui tratti pianeggianti assicurandomi di non svuotare completamente il serbatoio”.

Prosegue: “All’inizio, quando Sivakov è andato via, ho visto che la Bora era disposta a inseguire, quindi ho pensato che non valesse la pena sprecare energie, visto che c’era ancora il Picon Blanco da affrontare. Sono a 12 minuti in classifica generale, sapevo che avrei avuto un po’ di libertà. Sono davvero felice di essere riuscito a tenere duro oggi. I ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale negli ultimi giorni, tenendomi lontano dai guai. Hanno davvero creduto in me. Siamo rimasti solo in cinque a finire la Vuelta, ma tutti hanno corso in modo superbo. Ho vissuto momenti belli, ho vissuto momenti difficili, e tutto questo fa parte del processo. Momenti come questo non capitano spesso. Non vedo l’ora di condividere questi momenti e festeggiare con amici e famiglia”.