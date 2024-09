Vuelta a España 2024, come sta Wout Van Aert? Gli ultimi aggiornamenti, Europei e Mondiali a rischio

Una cattiva stella accompagna Wout Van Aert. Uno dei protagonisti della Vuelta a España 2024 è stato protagonista ieri di una brutta caduta nel corso della sedicesima frazione della grande corse a tappa iberica. Mentre si trovava al comando, il campione belga è finito a terra nella discesa dopo la Collada Llomena, picchiando rovinosamente sull’asfalto sia il ginocchio e che il gomito.

Una caduta che l’ha costretto al ritiro, dopo che nel corso di questa Vuelta aveva regalato tante perle, certificate da tre successi tappa e la leadership sia nella classifica a punti che in quella dei GPM. Ebbene, sono arrivati degli aggiornamenti sulle condizioni del corridore della Visma | Lease a Bike, che quest’anno era già stato fermo per mesi in primavera a causa di un altro incidente.

Trasportato in ospedale per accertamenti, Van Aert non ha rimediato fratture al ginocchio o in altre parti del corpo. Escoriazioni, contusioni e una ferita profonda al ginocchio, su cui applicare qualche punto di sutura.

Medical update

Wout van Aert has not suffered any fractures from his crash in La Vuelta. The three-time stage winner had to withdraw due to severe knee pain caused by a deep wound. That wound requires intensive care. Wout will travel back to Belgium to continue his recovery. pic.twitter.com/f4YPLktoLq

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 3, 2024