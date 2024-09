Volley, Superlega ai nastri di partenza! Perugia e Trento in prima fila ma quante outsider di lusso

La geografia della Superlega potrebbe sembrare invariata rispetto alla scorsa stagione, ma in un anno post-olimpico come questo, tutto può cambiare rapidamente. Dopo una stagione rivoluzionaria, la carta non è sempre affidabile e molte dinamiche possono evolversi. Tuttavia, una certezza rimane: la Sir Safety Susa Perugia è ancora la squadra da battere. Il team umbro, allenato da Angelo Lorenzetti, si presenta ai nastri di partenza in prima fila, pronto a difendere il suo status.

Tra i principali concorrenti, Trento, fresca del titolo di campione d’Europa, potrebbe essere una delle squadre che più si avvicina a Perugia. Con l’acquisto di Flavio Gualberto, centrale brasiliano proveniente dalla stessa Perugia, Trento ha rafforzato ulteriormente il proprio organico e si candida a un ruolo da protagonista. Ma oltre a queste due squadre, la lotta per lo scudetto sembra aperta ad almeno altre cinque formazioni che si sono mosse bene sul mercato e possono puntare al vertice, Piacenza, Monza, Milano, Civitanova e Modena.

PRIMA FILA: PERUGIA, TRENTO. A Perugia, dopo la perdita di Leon, l’acquisto di Yuki Ishikawa, stella giapponese, rappresenta un colpo importante. Dalla squadra di Milano è arrivato anche Agustin Loser, che sostituirà Flavio al centro. Altri punti fermi della squadra sono Giannelli, Colaci, Russo, Plotnytskyi e Semeniuk, che garantiscono qualità ed esperienza. Il club continua a puntare in alto con Lorenzetti in panchina.

Trento ha scelto di puntare sulla continuità, con un’unica grande novità: l’arrivo del centrale brasiliano Flavio Gualberto, al posto di Marko Podrascanin. Il resto della squadra, confermata in blocco, continua a essere una delle più solide della Superlega. Tra i nuovi innesti, spiccano il centrale rumeno Bartha, l’opposto Gabi Garcia, proveniente da Perugia, e lo schiacciatore Bristot, che era già nel vivaio del club. Trento è pronta a difendere il titolo europeo e a lottare per il campionato.

SECONDA FILA: MONZA, PIACENZA, CIVITANOVA. Monza è una delle sorprese della scorsa stagione e si prepara a un altro anno di alto livello. La squadra ha cambiato volto con le partenze di giocatori chiave come Galassi, Maar e Loeppky, ma ha inserito nomi di spicco come Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, veri veterani del volley italiano. Inoltre, il ritorno dell’azzurro Mosca e di giovani promettenti come Marttila e Lawani, aggiunge profondità al roster. Il brasiliano Cachopa resta il regista della squadra, e con i nuovi arrivi del tedesco Rohrs e del coreano Lee, Monza appare pronta a competere ad alti livelli.

Piacenza ha deciso di rinnovare profondamente il suo roster dopo una stagione deludente. Con l’arrivo di Uros Kovacevic e Stephen Maar, la squadra ha aggiunto due schiacciatori di grande talento. Anche i nuovi centrali Galassi e Gueye portano qualità al centro della rete. In cabina di regia, Brizard resta il regista titolare, mentre in attacco, il giovane Alessandro Bovolenta sfiderà Francesco Romanò per il ruolo di opposto.

Civitanova è un’altra squadra in fase di ricostruzione. Dopo l’addio del tecnico Chicco Blengini e di giocatori chiave come De Cecco e Anzani, il nuovo allenatore Giampaolo Medei ha il compito di riorganizzare il gruppo. Tra i nuovi arrivi spiccano il giovane palleggiatore Boninfante e lo schiacciatore Loeppky. Lagumdzija, confermato come opposto, dovrà guidare l’attacco della squadra.

TERZA FILA: MILANO, MODENA. Milano affronta un importante ricambio con le partenze di Ishikawa e Loser. Tuttavia, la squadra lombarda ha confermato Paolo Porro in cabina di regia e l’opposto Ferre Reggers, rivelazione della scorsa stagione. Il tecnico Piazza dovrà reinventare il reparto degli schiacciatori, con Kaziyski, Louati, il giovane Davide Gardini e il giapponese Otsuka che porteranno esperienza e freschezza. Al centro, Caneschi e Piano saranno affiancati dal promettente Schnitzer.

Modena riparte con il tecnico Alberto Giuliani dopo una stagione sotto le aspettative. Il ritorno di Luciano De Cecco rappresenta una grande iniezione di qualità, e l’arrivo di Simone Anzani, se riuscirà a superare i problemi fisici, può garantire solidità al centro. Il ruolo di opposto sarà coperto dall’austriaco Buchegger, mentre in banda il mix sarà composto da Gutierrez, Davyskiba, Rinaldi e l’esperto Massari. Il giovane centrale Mati è una delle scommesse della stagione.

QUARTA FILA: VERONA, TARANTO. Verona si prepara con entusiasmo alla nuova stagione. La squadra ha ufficializzato l’arrivo del palleggiatore russo Konstantin Abaev, dell’opposto Jansen e del centrale Marco Vitelli. Con Mozic e Keita confermati in banda, Verona sembra ben attrezzata per essere competitiva, e l’arrivo del ceco Chevalier aggiunge ulteriore qualità al gruppo.

Anche la Prisma Taranto si prepara alla nuova stagione con tante novità. La squadra ha affidato la guida tecnica a Dante Boninfante, al debutto in Superlega. Tra i giocatori chiave, troviamo Lanza, Alletti e Rizzo, mentre la nuova diagonale sarà formata da Zimmermann e Gironi. Al centro, Roamy Alonso rappresenta una scommessa interessante, mentre il giovane canadese Hofer sarà uno dei protagonisti in posto 4.

QUINTA FILA: PADOVA, CISTERNA, GROTTAZZOLINA. Kioene Padova prosegue con la sua filosofia di puntare sui giovani talenti. Il recupero di Tommaso Stefani, uno dei giocatori più promettenti, sarà cruciale per le ambizioni della squadra. In banda, la lotta per un posto da titolare sarà tra Masulovic e Sedlacek, mentre il libero Diez, secondo di Grebennikov nella Nazionale francese, sarà una garanzia in difesa.

Infine, la Top Volley Cisterna e la neo-promossa Grottazzolina completano il quadro della Superlega. Cisterna ha puntato su una squadra giovane, con l’arrivo di Fanizza, Czerwinski e Rivas, mentre Grottazzolina ha messo insieme un mix di esperienza e freschezza, con Zhukousky in cabina di regia e Petkovic come opposto.