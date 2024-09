Volley, Perugia prima finalista in Supercoppa Italiana! Piacenza si arrende in 4 set

Si riparte da dove si era conclusa la scorsa stagione, sotto il segno dei campioni d’Italia della Sir Safety Perugia che batte 3-1 la Gas Sales Bluenergy Perugia e vola in finale nella Supercoppa di Firenze in attesa di sapere contro chi, fra Trento e Monza, giocherà domani. Gli umbri fanno conoscenza con Yuki Ishikawa che parte dalla panchina, entra a metà del primo set e non molla più il posto da titolare a forza di giocate di alto livello, mentre Piacenza piange un po’ sul latte versato, paga le tante novità in campo e dà l’impressione che la coppia Kovacevic-Mandiraci come seconda banda in diagonale con Maar al momento sia più “leggera” di quella composta lo scorso anno da Lucarelli-Recine ma siamo solo all’inizio.

Non è stata una bella partita: Perugia ha giocato meglio nelle fasi decisive del match, facendo leva su un Giannelli ispirato e su un Loser micidiale al debutto al centro, Piacenza, invece, ha sofferto a sprazzi soprattutto in ricezione ma anche in attacco ha commesso qualche errore di troppo ed è stata punita ma l’impressione è che i margini di miglioramento per la squadra di Nastasi siano ampi.

Si parte all’insegna dell’equilibrio. Lorenzetti punta sulla coppia di attaccanti titolare per gran parte dello scorso anno, Plotnytskiy e Semeniuk, Piacenza schiera Kovacevic in banda, con l’esordio degli ex monzesi Maar e Galassi. Le due squadre non riescono a guadagnare più di due punti di vantaggio sulle rivali e Lorenzetti, al primo sussulto di Plotnytskiy in ricezione, getta nella mischia Ishikawa. Nel finale è Perugia, sfruttando il servizio di Ben Tara a piazzare il break decisivo sul 23-20. Piacenza prova a rimettersi in carreggiata (23-22) ma sono gli umbri ad avere la meglio (25-22).

Nel secondo parziale cambia il vento con Piacenza meno fallosa e più efficace al servizio che si porta sul 9-6. La squadra di Anastasi tiene a distanza di sicurezza i rivali che non mollano la presa e si riportano sotto fino al 20-18. Nel finale decisivo il nuovo entrato Alessandro Bovolenta che mette a terra due palloni che scottano nel finale permettendo a Piacenza di mantenere il break di vantaggio e, sul secondo set ball, è Maar a punire i campioni d’Italia per l’1-1 (25-23).

Gli emiliani vanno fuori giri già in avvio di terzo set e Perugia non si fa pregare scattando avanti 6-3 e dilatando il vantaggio fino al 17-12 con la Gas Sales Bluenergy che perde progressivamente lucidità e si deve arrendere con il punteggio di 25-20, nonostante una mini-rimonta nel finale.

Nel quarto set torna l’equilibrio in campo. Gli umbri riescono a conquistare un paio di break di vantaggio ma Piacenza non molla fino al 17-15, poi una slash di Ishikawa dà il via al finale di Perugia che mette a più riprese in difficoltà con il servizio gli avversari, vince 25-21 e va a prendersi la sua settima finale della storia in Supercoppa.