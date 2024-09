Volley, i migliori italiani della X giornata di Superlega. Romanò e Gironi, opposti decisivi! Si rivede Rinaldi

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 1ª GIORNATA DI SUPERLEGA

YURI ROMANÓ: Che inizio di campionato per l’opposto azzurro che spinge Piacenza alla vittoria contro Modena. Chiude con 20 punti, il 58% in attacco, ben 4 ace e 2 muri.

TOMMASO RINALDI: Scarica sul campo tutta la rabbia accumulata per un’estate che aveva immaginato in tutt’altro modo e tiene a galla una discontinua Modena con 21 punti, il 63% in attacco, il 41% in ricezione, 2 ace e 2 muri.

MATTIA BOTTOLO: Civitanova punta su di lui e lui risponde con un super debutto: 15 punti, alcuni dei quali molto pesanti, il 44% in attacco, il 61% in ricezione, un muro e due ace.

ALESSANDRO MICHIELETTO: C’è bisogno della sua migliore versione per strappare i tre punti a Cisterna. Chiude la sua prova con 18 punti, il 59% in attacco, un non straordinario 43% in ricezione e un ace.

DANIELE LAVIA: Anche l’altro schiacciatore azzurro si rende protagonista di una buonissima prestazione a Cisterna. Conclude con 16 punti all’attivo, il 52% in attacco e il 59% in ricezione.

FABRIZIO GIRONI: Debutto col botto per l’opposto di Taranto che contribuisce a piegare la resistenza di Milano. Chiude con 15 punti, il 46% in attacco, 3 ace e un muro.