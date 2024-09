Volley, i giovani italiani da seguire nella Superlega 2024-2025: possibili nuovi innesti per la Nazionale

E’ una Superlega grandi firme quella che sta per iniziare ma attenzione anche ai giovani. Tanti i ragazzi che si affacciano per la prima volta al massimo campionato italiano, alcuni anche con buone prospettive di essere protagonisti. I nomi più altisonanti sono quelli di Alessandro Bovolenta, debuttante in Superlega, nonostante già le due stagioni in azzurro, e Luca Porro, che è al secondo anno a Padova e rientra già nel giro azzurro, poi c’è una batteria di debuttanti molto interessanti.

Al centro della scena della prossima Superlega c’è un giovane promettente che sta attirando l’attenzione: si tratta di Mati Pardo. Con i suoi 203 centimetri e nato nel 2006, Pardo arriva da un’esperienza in Serie A2 con Santa Croce e farà il suo debutto nella massima serie con Modena. Originario di Grosseto, in Toscana, Pardo ha già accumulato esperienza giocando in diverse categorie: in Serie B con il Grosseto, in A2 con Santa Croce e in A3 con Brugherio. Il suo talento non è passato inosservato: nel 2022 è stato nominato miglior centrale d’Europa con la Nazionale Juniores italiana, con cui ha conquistato il titolo europeo di categoria. Ora, con l’approdo in Superlega, Pardo ha l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore ai massimi livelli.

Un altro giovane su cui si concentrano molte aspettative è Tommaso Barotto, nuovo opposto di riserva dell’Allianz Milano. Alto ben 213 centimetri, Barotto ha già alle spalle una carriera giovanile brillante: due titoli nazionali Under 17 e altrettanti premi come miglior giocatore d’Italia. In più, ha aggiunto un argento nazionale Under 19 al suo palmarès. Nel corso delle sue esperienze in Serie A3, con la Gamma Chimica, e in Serie A2, con il Delta Group, ha realizzato quasi mille punti, precisamente 912. La sua fisicità imponente e le sue capacità tecniche lo rendono uno dei prospetti più interessanti nel panorama del volley italiano. L’ingresso in Superlega con Milano rappresenta per lui un passo decisivo per crescere e affermarsi tra i grandi del volley nazionale.

Tra i talenti emergenti nel ruolo di schiacciatore, spicca Alessandro Bristot, un giovane martello ricevitore pronto a farsi strada. Bristot, classe 2004, ha completato il suo percorso formativo nel settore giovanile di Trento, dove ha giocato tre stagioni in Serie B con l’UniTrento Volley. Dopo essersi messo in mostra nella squadra Juniores, che ha sfiorato la promozione in A3 grazie anche ai suoi 371 punti in 27 partite, Bristot è stato promosso nel roster della prima squadra di Trento per la prossima stagione di Superlega. Il suo debutto in Serie A3 è avvenuto già nel 2020, quando aveva solo 15 anni, e da allora ha dimostrato di possedere ottime qualità tecniche, esplosività e completezza, caratteristiche che lo rendono un giocatore di prospettiva. A livello internazionale, con le Nazionali Giovanili italiane, ha vinto due medaglie d’oro e tre d’argento, accumulando una preziosa esperienza competitiva.

Per quanto riguarda il ruolo di libero, anche qui si profilano due giovani molto promettenti per la prossima stagione in Superlega: Luca Loreti e Pietro Bonisoli. Luca Loreti vestirà la maglia della Gas Sales Bluenergy Piacenza per i prossimi quattro anni. Nato nel 2005 e alto 190 centimetri, Loreti ha già giocato due stagioni in Serie A2 con la Kemas Lamipel Santa Croce, accumulando 51 presenze e partecipando attivamente nell’ultima stagione, in cui ha collezionato 631 ricezioni. Il suo curriculum giovanile è già ricco di successi: è stato Campione Europeo Under 18 e ha recentemente ricevuto il premio MVP come miglior libero nella competizione Wevza, dove l’Italia Under 20 ha ottenuto il secondo posto. Inoltre, è stato premiato come miglior libero anche alle finali nazionali Under 17. Cresciuto a Roma, tra le società di Tor Sapienza e la Fenice, Loreti si sta affermando come una delle nuove promesse del volley italiano nel ruolo di libero.

Anche Pietro Bonisoli, nato nel 2005, è un giovane che ha già fatto esperienza in Superlega, collezionando 25 presenze nelle ultime due stagioni con Verona, squadra con cui continuerà a giocare anche il prossimo anno. Bonisoli ha ottenuto un argento agli EYOF Under 19 l’estate scorsa e sarà impegnato con la Nazionale agli Europei Under 20 a breve. Con il suo talento e la sua determinazione, Bonisoli ha già dimostrato di poter competere a livelli importanti e la sua crescita è seguita con attenzione.