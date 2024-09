VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della ventesima tappa: Eddie Dunbar trionfa sul Picón Blanco

La tappa regina della Vuelta a España 2024 la vince Eddie Dunbar. L’irlandese del Team Jayco AlUla conquista la sua seconda vittoria in questa edizione della corsa spagnola, trionfando in solitaria sul prestigioso traguardo del Picón Blanco. Alle spalle di Dunbar hanno concluso a sette secondi lo spagnolo Enric Mas e a 10 lo sloveno Primoz Roglic, che ha virtualmente conquistato in maniera definitiva la Maglia Rossa. Domani arriverà l’ufficialità con la cronometro a Madrid.

Nelle prime fasi della corsa scatta la fuga con dieci corridori: Jay Vine e Marc Soler (UAE Team Emirates), Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Marco Frigo (Israel – Premier Tech), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Jack Haig (Team Bahrain – Victorious), Thomas Champion (Cofidis), Carlos Canal (Movistar) e Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma). Soler e Vine si danno battaglia per la classifica degli scalatori e a spuntarla e l’australiano.

La Soudal-QuickStep comincia ad aumentare l’andatura in gruppo e riprende la fuga sull’asperità di Puerto de Los Tornos. Si arriva poi verso l’ultima salita del Picón Blanco ed il primo a muoversi è Pavel Sivakov (UAE Team Emirates), che riesce anche a prendersi un 30 secondi di vantaggio. Da dietro ci sono una serie di scatti, ma l’unico che ci tenta veramente è Dunbar.

L’irlandese va a riprendere Sivakov e lo stacca. Roglic e gli altri uomini di classifica si guardano e non succede nulla. Dunbar continua nella sua azione e alla fine trionfa, ottenendo una vittoria davvero prestigiosa.

A rollercoaster of emotions to end the queen stage… relive the LAST KM thanks to @CarrefourES

Una lluvia de emociones en el final de la etapa reina… Revive el ÚLTIMO KM gracias a @CarrefourES. #LaVuelta24 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/JjyqJ4UIQF

— La Vuelta (@lavuelta) September 7, 2024