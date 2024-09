VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della quindicesima tappa: vittoria eroica di Castrillo, Roglic rosicchia 38 secondi a O’Connor

Pablo Castrillo firma l’impresa sulla salita di Pajares Cuitu Negru. Lo spagnolo della Equipo Kern Pharma si regala la vittoria più bella della sua giovane carriera, trionfando nella quindicesima tappa della Vuelta a España 2024. Castrillo aveva già trionfato nella dodicesima tappa, ma quello di oggi è un successo epico, in un contesto anche ambientale davvero iconico. Incredibili gli ultimi chilometri in mezzo alla nebbia, con il volto dei ciclisti distrutto dalla fatica per una scalata che comunque non voleva mai terminare.

Una tappa emozionante e che ha vissuto di continui capovolgimenti. La UAE Team Emirates ha sicuramente movimentato la corsa con gli attacchi prima di Marc Soler, poi di Jay Vine ed infine di Pavel Sivakov. Si sono create numerose fughe ed in quella principale c’è sempre stato uno straordinario Pablo Castrillo, che poi ha attaccato a tre chilometri dal traguardo, provando a staccare Sivakov e soprattutto Aleksander Vlasov.

Il russo ha tentato il tutto per tutto, cercando una clamorosa rimonta nell’ultimo chilometro. Il corridore della Red Bull Bora-hansgrohe ha agganciato lo spagnolo, ma sull’ennesimo scatto di Castrillo non ha potuto davvero nulla. La Kern Pharma può festeggiare così la seconda vittoria come squadra, con Castrillo che vince alla fine con 12 secondi su Vlasov e 35 su Sivakov.

Alle spalle dei fuggitivi esplode la lotta tra gli uomini di classifica. Attacca Roglic e sembra poter fare il vuoto, ma lo sloveno viene ripreso da Enric Mas che riesce anche a prendere del margine sul capitano della Bora. Roglic torna nuovamente sotto e alla fine i due guadagnano 38 secondi su O’Connor, con lo sloveno che ora si trova a soli 43 secondi da O’Connor, mentre Mas è staccato 2’23”.

VIDEO QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2024