VIDEO MotoGP, l’incidente tra Bagnaia e Alex Marquez: italiano tamponato ad Aragon

L’incidente tra Francesco Bagnaia e Alex Marquez ha animato il GP di Aragon, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito spagnolo di Motorland. Quando mancavano cinque giri al termine i due piloti erano in piena lotta per il terzo posto nella gara dominata da Marc Marquez davanti a Jorge Martin. Il due volte Campione del Mondo era ampiamente più veloce dell’avversario ed era il favorito per meritarsi il gradino più basso del podio.

Lo spagnolo ha sbagliato nell’impostazione di curva e allora l’italiano si è fiondato all’esterno per chiudere il sorpasso. Ha preso una traiettoria e sperava di sopravanzare, ma il suo avversario non ha frenato e lo ha preso in pieno. Entrambi sono finiti nella ghiaia e addio sogni di gloria. Un vero peccato perché il centauro della Ducati ufficiale si era reso protagonista di una bella rimonta dalla settima posizione: aveva superato Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Brad Binder, recuperando poi un secondo nei confronti di Alex Marquez.

L’incidente odierno complica la rincorsa di Francesco Bagnaia nel Mondiale MotoGP. Al momento, infatti, accusa un distacco di 23 punti da Jorge Martin. Se avesse aspettato e fosse stato un po’ più prudente, operando il sorpasso in una fase successiva, avrebbe limitato i danni e ora si troverebbe solo a sette lunghezze dal rivale. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra Bagnaia e Alex Marquez.

VIDEO INCIDENTE BAGNAIA-ALEX MARQUEZ