VIDEO MotoGP, il sorpasso di Bagnaia a Martin nella Sprint a Misano

Francesco Bagnaia questa volta ce l’ha fatta: una vittoria bellissima quanto meritata nella Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano Adriatico. La partenza dalla pole position non era stata perfetta per il campione del mondo in carica che si è ritrovato dietro a Martin e Binder, poi è riuscito a rimontare.

In particolare è andata in onda l’ennesima puntata del duello magnifico tra Bagnaia e Martin. Lo spagnolo si è difeso alla grande, ha provato in tutti i modi a contenere un ritmo indiavolato da parte di Pecco che ha fatto una serie di giri degni di una qualifica e non di una gara.

Bagnaia con questo pressing ha portato al limite il suo avversario diretto che è andato leggermente lungo in staccata, di conseguenza il piemontese si è buttato dentro, ne ha approfittato e ha chiuso da maestro il sorpasso, gestendo da grande campione il finale di gara e guadagnando così tre punti nei confronti di Martinator nel mondiale.