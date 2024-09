Francesco Bagnaia, incidente con Alex Marquez nel GP di Aragon: cos’è successo e punti persi

Francesco Bagnaia è caduto quando mancavano sei giri al termine del GP di Aragon, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito spagnolo di Motorland. Il due volte Campione del Mondo è incappato in un incidente con Alex Marquez ed è finito nella ghiaia, dicendo addio a un risultato che sarebbe stato molto prezioso in ottica classifica generale.

I due centauri erano in lotta per il terzo posto, ma l’italiano era decisamente più veloce rispetto allo spagnolo. Marquez ha sbagliato a impostare una curva e Bagnaia lo ha attaccato di forza all’esterno, con l’intento di concretizzare rapidamente il sorpasso e prendersi la posizione di prestigio. L’iberico era però all’interno, ha cercato di rialzarsi ma ha preso in pieno l’avversario ed entrambi sono finiti a terra.

Francesco Bagnaia era scattato dalla terza piazzola, ma la sua partenza era stata pessima ed era scivolato al settimo posto. Dopo una prima parte di gara in grande difficoltà, il ribattezzato Pecco era riuscito a superare Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Brad Binder, recuperando poi un secondo nei confronti di Alex Marquez, andando a riprenderlo. Una volta ingaggiato il duello sembravano esserci tutte le condizioni per prendersi il terzo posto e invece si è materializzato l’incidente.

Jorge Martin accetta con favore il regalo, visto che grazie alla seconda piazza odierna alle spalle di Marc Marquez ha allungato in testa alla classifica del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo può infatti fare affidamento su un margine di 23 punti nei confronti di Bagnaia, che se invece fosse giunto terzo al traguardo sarebbe stato ad appena sette lunghezze di ritardo dall’iberico. Ora l’alfiere della Ducati ufficiale sarà chiamato a iniziare la rimonta già dal GP di San Marino in programma tra due settimane a Misano.

VIDEO INCIDENTE BAGNAIA-ALEX MARQUEZ