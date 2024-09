Verstappen non vince da sette gare: può perdere il Mondiale? Il tentativo di rimonta di Norris e il crollo di Red Bull

…e ora si fa dura Max! Il pilota olandese, infatti, non ha vinto nemmeno il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. E, sapete qual è l’aspetto più preoccupante? Non fa nemmeno più notizia. Sono 7, infatti, le domeniche a bocca asciutta per il tre volte campione del mondo. La sua unica fortuna? Alle sue spalle continuano a “graziarlo”. Il più classico dei “bicchieri mezzi pieni”.

Sul tracciato cittadino di Baku è arrivato un nuovo capitolo del momento grigio del pilota del team Red Bull. Preoccupante, inoltre, per due motivi ben precisi. In primo luogo perché, ormai, la RB20 che fino a qualche mese fa era di un altro pianeta rispetto a tutti, fa fatica. Non solo, appare del tutto imprevedibile per tecnici ed ingegneri. Dopotutto, come si è visto ieri, l’olandese era eccellente con i tempi fino alla Q2, salvo poi svanire nella Q3. E, oggettivamente, non si è più ritrovato.

Secondo aspetto preoccupante: Sergio Perez. Oggi, infatti, il messicano ha dominato il confronto diretto. Al netto dell’incidente che lo ha estromesso della gara assieme a Carlos Sainz nel finale, “Checo” avrebbe chiuso con un ampio margine rispetto all’illustre compagno. Dopo aver rifilato “paghe” imbarazzanti al vicino di box, ora il tre volte campione del mondo dovrà anche iniziare a preoccuparsi del compagno di team? Nel caso, i campanelli d’allarme si farebbero ancor più sonori.

Ma, come detto, per fortuna di “Super Max”, gli avversari non stanno approfittando (appieno) della situazione. Lando Norris, dopotutto, continua a mancare chance su chance. In un weekend nel quale la vittoria va al suo team-mate Oscar Piastri, l’inglese chiude il suo sabato già nella Q1, rimontando poi in gara fino al quarto posto. Superando nel finale in maniera elementare proprio Max Verstappen. Un vero e proprio “brodino” per Lando che si porta a 254 punti contro i 313 del rivale. Un gap di 59 punti che fa ancora dormire sonni tranquilli al campione del mondo in carica. Tranquilli, certo, ma meno rispetto a qualche tempo fa.

Ma, ed è un grosso “ma”, se l’andazzo è questo, dovrà decisamente stringere i denti. 59 punti, in soldoni, sono due Gran Premi. Ne mancano 7 al termine della stagione. A questo elenco dobbiamo aggiungere anche le 3 Sprint Race di Austin, San Paolo e Lusail. In totale, quindi, sono ancora a disposizione 175 punti dalla gare, 24 dalle Sprint Race, più 7 per i giri più veloci in gara. La somma è presto fatta: 206. Lando Norris sarà costretto a farne il più possibile, mentre l’oranje dovrà invertire un trend che, ormai, lo vede spettatore nel corso della domenica. Nella quale non vince da 84 giorni, ovvero dal Gran Premio di Spagna del 23 giugno scorso.