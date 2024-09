Vento fortissimo per l’apertura di Luna Rossa-Ineos: le previsioni meteo per la finale di Louis Vuitton Cup

Si preannuncia un vento impetuoso per la prima giornata della finale della Louis Vuitton Cup: oggi giovedì 26 settembre (dalle ore 14.00) Luna Rossa e INEOS Britannia si fronteggeranno nelle acque di Barcellona sotto una brezza decisamente intensa, che secondo le previsioni meteo dovrebbe spaziare tra i 15 e i 17 nodi.

Sono condizioni avute raramente tra round robin e semifinale, ma che animeranno le prime due regate del testa a testa tra la formazione italiana e la compagine britannica. Sulla carta Ben Ainslie e compagni dovrebbero essere favoriti con queste folate, ma i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno tutte le carte in regola per battagliare alla pari con gli avversari.

Sole pieno e una temperatura di 24 °C caratterizzeranno il pomeriggio: sono le condizioni ideali per regatare. La situazione dovrebbe mutare per i prossimi giorni di gara: sabato 28 settembre si preannuncia un vento tra i 6 e i 12 nodi, mentre per domenica 29 settembre ne sono stimati 4-6 e potrebbero esserci dunque delle complicazioni visto che servono almeno 6,5 nodi per iniziare una gara e fare in modo che le barche si alzino in volo sui foil.

Il vento dovrebbe poi alzarsi per martedì 1° ottobre e mercoledì 2 ottobre (11-13 nodi e 5-11 nodi rispettivamente), ma è ancora troppo lontano per avere un quadro davvero affidabile. Ricordiamo che in ogni giornata sono previste due regate (salvo rinvii e cancellazioni), conquista il trofeo chi ne vince sette.