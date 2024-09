US Open 2024, Taylor Fritz piega Tiafoe in cinque set e centra la finale contro Sinner

Sarà Taylor Fritz, numero 12 del seeding, l’avversario di Jannik Sinner nell’ultimo atto degli US Open 2024 di tennis: è lui a spuntarla nel derby statunitense del penultimo atto, giocato contro il connazionale Frances Tiafoe, testa di serie numero 20: dopo 3 ore e 21 minuti lo score recita 4-6 7-5 4-6 6-4 6-1. La finale contro l’azzurro è in programma domenica alle ore 20.00 italiane.

Nel primo set Fritz rompe meglio il ghiaccio, ed il break nel secondo game gli consente subito di scappare sul 3-0 non pesante. Tiafoe si scuote ed infila cinque game consecutivi, strappando per due volte il servizio al connazionale per il 5-3. Fritz resta in scia, ma il numero 20 tiene a zero la battuta nel decimo game e chiude sul 6-4 in 46′.

Nella seconda partita il gioco procede spedito: nei primi nove game sono appena 3 i punti vinti dal giocatore in risposta. Nel decimo gioco Tiafoe, però, va in difficoltà, e deve annullare un set point prima di salvarsi ai vantaggi. Dal 5-5 Fritz vince gli ultimi otto punti giocati, e col break a zero pareggia i conti sul 7-5 in 39′.

In apertura di terza frazione, a sorpresa, arriva l’immediata reazione di Tiafoe, che nel game iniziale si porta sul 15-40 in risposta ed alla seconda occasione toglie la battuta all’avversario: il numero 20 conferma il break in maniera agevole, concedendo solo 3 quindici in 4 turni al servizio, poi va in difficoltà quando serve per il set nel decimo game, ritrovandosi sullo 0-30. Tiafoe, però, infila quattro punti e si riporta in vantaggio nel conto dei set col 6-4 in 41′.

Nella quarta partita i servizi dominano ancora in maniera netta: nei primi nove game non solo non arrivano palle break, ma non si va mai ai vantaggi, e sono solo 11 i punti concessi dal giocatore alla battuta. Nel decimo game, però, Tiafoe dal 40-15 accusa un passaggio a vuoto, Fritz ne approfitta, inanella quattro punti consecutivi ed al primo set point chiude sul 6-4 in 48′.

Nella frazione decisiva Fritz è bravo a dare continuità al momento favorevole, portando ad 11 il numero di punti consecutivi a cavallo dei due set, trovando poi il break alla terza occasione utile nel secondo game. Tiafoe subisce il contraccolpo e crolla, finendo sotto 0-4. Il numero 20 recupera uno dei break di ritardo nel quinto game, ma è il canto del cigno: il numero 12 del seeding vince gli ultimi otto punti giocati e chiude i conti per 6-1 in 27 minuti.

Le statistiche sorridono a Fritz, che mette a segno più vincenti, 42-38, e concede meno gratuiti, 35-50. Sono 140 i punti vinti dal numero 12, contro i 122 di Tiafoe, che paga la resa deficitaria con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 45% dei punti contro il 65% del connazionale.