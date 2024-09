US Open 2024, Jack Draper: “Semplicemente incredibile, è un sogno che si avvera”

Jack Draper sta giocando il miglior tennis della sua carriera sui campi di Flushing Meadows. Semplicemente incredibile lo US Open 2024 del giocatore britannico, che ha raggiunto la prima semifinale Slam della carriera, dopo aver sconfitto in tre set l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-3 7-5 6-2, in quella che è stata un’altra partita in cui Draper non ha concesso un set al proprio avversario.

Con questo successo Draper è già certo di entrare per la prima volta in carriera tra i primi venti della classifica mondiale. Il nativo di Sutton sarà anche il primo tennista britannico dal 2012 (in precedenza era stato Andy Murray) a raggiungere le semifinali a New York. Adesso attenderà il vincitore dell’attesissima sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

Queste le prime parole di Draper nella classica intervista a fine partita. Il britannico ha espresso tutta la sua emozione e felicità per un risultato sicuramente storico e forse anche inaspettato: “È incredibile, onestamente. Essere qui per la mia prima partita sul campo più grande del mondo, sinceramente, è un sogno che si avvera per me”.

Sulla sfida di oggi con De Minaur: “Penso di aver giocato una partita solida. Mi sento al meglio fisicamente rispetto a quanto non mi sia sentito da molto tempo e spesso Alex mi aveva messo in difficoltà su questo piano. Credo che oggi abbia avuto qualche problema, il che potrebbe avermi aiutato un po’. Devo dargli comunque un gran merito, perchè è un combattente straordinario e un giocatore incredibile. Avremo molte altre battaglie in futuro.”