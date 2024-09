US Open 2024, Frances Tiafoe approda in semifinale. Dimitrov si ritira nel quarto set

Sarà grande festa made in USA. Frances Tiafoe (n.20 del mondo) si è qualificato per la semifinale degli US Open 2024 e affronterà il connazionale Taylor Fritz. Per la prima volta dal 2005, quando Andre Agassi e Robby Ginepri si incontrarono nel penultimo atto, gli States avranno in questo Major una sfida tutta stelle e strisce. Un risultato storico frutto del successo di Tiafoe contro Grigor Dimitrov (n.9 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-7 (5) 6-3 4-1. Il bulgaro, infatti, è stato costretto al ritiro nel quarto parziale per un problema alla gamba.

Nel primo set l’avvio dello statunitense è stato ottimo. Grande aggressività nei suoi colpi, a togliere il tempo a Grigor. Un piano tattico che sortisce i suoi effetti. Dimitrov si salva nel terzo game, cancellando una palla break, ma poi cede nel quinto, investito da alcune risposte dell’americano. Sul lato del rovescio il bulgaro fatica e Tiafoe ne approfitta per piazzare un altro break nel nono gioco che decreta la fine della frazione sul 6-3.

Nel secondo set sembra che si segua lo stesso spartito. Lo statunitense continua a martellare con grande convinzione e scappa sul 4-1. Il meccanismo perfetto, però, si inceppa nel settimo game, quando il n.9 del mondo trova finalmente il modo per mettere in difficoltà in risposta il suo avversario. Il contro-break si tramuta in realtà. Entrambi hanno una chance per andare avanti nello score, ma è il tie-break a risolvere. Il bulgaro crea lo strappo (6-3), ma subisce la rimonta dell’americano poco dopo. Nel rush finale è comunque Dimitrov a trovare il punto decisivo sul 7-5.

Nel terzo set si replica un po’ quanto accaduto nel primo. Grigor, per di più, non si muove benissimo e Tiafoe sfrutta al meglio gli angoli per evidenziare le difficoltà del rivale. Con due break nel quinto e nono game lo statunitense si aggiudica la frazione. Al termine, il top-10 esce dal campo e chiede l’intervento del fisioterapista.

Nel quarto set si comprende immediatamente che Dimitrov ha problemi nel fronteggiare la verve del suo rivale e, subìto il break nel secondo game, decide di alzare bandiera bianca nel quinto game, sotto 1-4.