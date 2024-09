US Open 2024, Errani e Vavassori nella storia del tennis italiano. Seconda coppia azzurra dopo 12 anni in semifinale Slam nel doppio misto

Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato la semifinale nel torneo di doppio misto allo US Open 2024 e soprattutto hanno eguagliato il miglior risultato di sempre per una coppia tutta italiana. Erano ben dodici anni che due tennisti del Bel Paese non riuscivano a raggiungere questo traguardo in uno Slam, gli ultimi e anche gli unici erano stati Daniele Bracciali e Roberta Vinci nell’Australian Open del 2012.

Una coppia che si è formata in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove è stata eliminata ai quarti di finale con tanti rimpianti. A New York è arrivata poi la decisione di giocare ancora insieme e quest’oggi una fantastica vittoria per 6-3 6-4 contro il duo composto da Su-wei Hsieh e Jan Zielinski. Adesso in semifinale affronteranno gli americani Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic.

Quella di Errani e Vavassori sarà la tredicesima semifinale per l’Italia in doppio misto in uno Slam. I colori azzurri contano anche due vittorie Slam grazie a Nicola Pietrangeli nel Roland Garros del 1958 in coppia con la britannica Shirley Bloomer e poi proprio allo US Open nel 1986 grazie a Raffaella Reggi insieme allo spagnolo Sergio Casal.

In bacheca Sara Errani vanta cinque titoli Slam in doppio tutti vinti in coppia con Roberta Vinci, con cui è riuscita a completare il Career Grand Slam, raggiungendo anche il numero uno della classifica mondiale. Andrea Vavassori, invece, vanta due finali Slam, quelle raggiunte in un eccellente 2024 con Simone Bolelli, purtroppo poi perse entrambe.