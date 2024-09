Umberto Molineris: “Dobbiamo essere aggressivi, non ci sono condizioni di vento ideali per Luna Rossa”

Luna Rossa ha perso la quinta regata contro American Magic e ora conduce per 4-1 nella semifinale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand per il Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha commesso un errore grave in chiusura del secondo tratto di poppa, la barca è caduta dai foil e così gli statunitensi hanno potuto marcare il primo punto della serie, tenendo aperto il discorso.

Il trimmer Umberto Molineris ha spiegato ai microfoni di OA Sport che la manovra azzardata non era figlia della sicurezza data dalla situazione di vantaggio nel punteggio: “Con il nostro allenatore diciamo di approcciare le regate una alla volta e cercare di vincere la singola regata: per farlo occorre essere aggressivi. Ovviamente ci sono situazioni in cui devi sapere qual è il migliore momento per attaccare, ma la mentalità di base è sempre quella“.

Luna Rossa ha perso con vento molto leggero, che sembrava essere quello più gradito dall’equipaggio italiano, ma Umberto Molineris ha spiegato che le squadre sono davvero molto vicine tra loro: “Non penso che ci siano condizioni di vento ideali per noi o per loro, tutte le barche sono molto competitive in tutte le condizioni di vento e questo non cambia il modo in cui approcciamo la regata e affrontiamo l’avversario“.

Team Prada Pirelli ha bisogno di vincere una regata per chiudere i conti e qualificarsi alla finale della Louis Vuitton Cup, mercoledì 18 settembre avrà a disposizione due prove per battere gli statunitensi e meritarsi l’atto conclusivo del torneo degli sfidanti: “Non parliamo di finale, affrontiamo una regata alla volta ed è inutile pensare al punto che poteva essere e non è stato, dobbiamo analizzare la regata e tornare in acqua per provare a vincere la prossima“.